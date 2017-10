Um Mëttwoch den Owend géint 23 Auer waren dräi Jonker mam Skateboard duerch d'Stroosse vu Nidderkäerjeng ënnerwee. Si hu sech amuséiert, eng Valorluxtut duerch d'Loft ze geheien. Een Awunner vum Boulevard Kennedy huet decidéiert, deem Spaass een Enn ze maachen.De Mann huet d'Taass, déi en an der Hand hat, op d'Bouwe geschoss. D'Bouwe sinn awer mat Zäite fortgelaf an d'Taass ass um Buedem zerbrach. Et ass de Jugendleche bewosst ginn, dass si vläicht besser hätten, net méi mat der Tut ronderëm ze geheien. Si hunn also den Dreck, dee se hannerlooss hunn, gebotzt. Mat Ausnam vun de Schierbele vun der Taass, déi se dem Mann nees op d'Terrasse erop geschoss hunn.De Mann huet net laang gewaart an ass mat enger Loftpistoul erauskomm. Déi Jonk hu sech ewechgemaach an hunn d'Police geruff. D'Beamte hunn d'Waff kontrolléiert. Si hat méi Joule, wéi d'Gesetz et virschreift.De Parquet ass informéiert an de Mann protokolléiert ginn. D'Waff gouf saiséiert.