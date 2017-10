Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Zu Schieren steet de Schäfferot elo. An dëser Majorzgemeng war de Buergermeeschter André Schmit nëmmen op déi 5. Plaz komm.

E Mëttwoch hu sech déi 9 gewielt Mandataire beienee gesat a si sech unanime eens ginn, datt de Buergermeeschterposte gesplitt gëtt, dat tëscht dem André Schmit an dem François Wirth, deen och ewell Schäffe war, mä nëmme Véiertgewielte gouf.

Den Éischtgewielten Eric Thill huet dës Decisioun matgedroen a gëtt 1. Schäffen.

Wéi hien eis géintiwwer sot, wier et kloer, datt d'Schirener Leit de politesche Wiessel wollten, mä dem jonke Mann seng aktuell berufflech Situatioun et net géif erlaben, fir den Ament de Poste vum Buergermeeschter z'iwwerhuelen.

Hannert him hate sech d'Tessy Kries an d'Suzy Pfeiffer positionéiert, dës Fraen deele sech de Posten vum 2. Schäffen.

Net méi am Schirener Gemengerot vertrueden sinn iwwerdeem d'fréier Conseillere Jos Birchen an Jean-Claude Pauwels, déi och am Buergermeeschter senger Equipe dobäi waren.