An der Fiels iwwerhëlt d’Nathalie Silva wéi erwaart fir déi nächst 6 Joer d’Successioun vum Pierre Wies um Buergermeeschterposten. De Pierre Wies an den 2. Schäffe ware bei de Gemengewahlen net méi ugetrueden. Neien 1. Schäffe gëtt den aktuelle Conseiller Nico Dahmen. De Poste vum 2. Schäffen geet, nom Vote am nei gewielte Gemengerot, un de Joël Weis. Hien hat sech dëst Joer eng éischte Kéier fir d’Gemengewahlen an der Fiels opgesat.Den Zweetgewielte Mirko Martellini gouf net bei der Zesummesetzung vum Schäfferot berücksichtegt.