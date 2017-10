© afp

Eng Fra, déi wéinst Divulgation méchante virun de Riichtere stoung, gouf en Donneschdeg de Moien um Dikrecher Geriicht zu enger Geldstrof vu 1.500 € veruerteelt. Donieft muss Si dem Affer, dat sech Partie civile constituéiert hat, och 1.500 € bezuelen.



D'Condamnéiert hat virgehäit kritt, der Responsabler vun engem Zenter vum Roude Kräiz an engem anonyme Bréif geschriwwen ze hunn, dass eng Aide-soignante aus Afrika mam HI-Virus infizéiert wär. Den Numm vun där Fra hat d’Beschëllegt zwar net genannt, mä et war kloer, ween et wär. Si hat donieft dee Message per SMS un 3 aner Aide-soignantë geschéckt an doran den Numm vun der Fra genannt. D’Faite ginn op den Zäitraum tëscht Oktober an November 2013 zréck.