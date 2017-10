No enger éischter Reunioun e Mëttwoch tëscht der CSV an der DP Stad hu béid Delegatioune sech e Kalenner fir déi nächst 2 Wochen opgesat.

A 6 Reunioune soll gekuckt ginn, wéi ee weiderkënnt, betount de Serge Wilmes vun der CSV. D'Finanzen, d'Stadentwécklung, de Logement an d'Mobilitéit sinn déi grouss Sujeten, déi fir d'éischt dru kommen. Duerno setzt ee sech mat de Chef de Service zesummen. D'Inhalter an d'Programmer kommen dann an enger drëtter Etapp. Et wier eng grouss Gemeng. Dat kéint een net an 2 bis 3 Deeg iwwer de Knéi briechen.





De Serge Wilmes



Et hätt ee sech d'Wuert ginn, datt während dësen 2 Wochen exklusiv Verhandlungen tëscht den 2 Parteie gefouert ginn. Béid Säite sinn dem Serge Wilmes no och ganz optimistesch, datt een en Accord fanne géif. De Spëtzekandidat vun der CSV mengt och, datt et net eleng bei deene 6 Reunioune bleift.Dem Tageblatt géintiwwer sot d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer, dass dës Gespréicher ganz roueg a konstruktiv verlaf sinn.