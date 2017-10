Géint 16 Auer war am Gebai vun der Europäescher Unioun e falschen Alarm declenchéiert ginn. D'Mataarbechter hunn d'Gebai misse verloossen.

Eng Persoun am Gebai war iertemlecherweis widdert den Alarm komm, doduerch huet dat ganzt Gebai um Kierchbierg missen evakuéiert ginn. Eng 20 Minutte méi spéit konnten d'Mataarbechter nees zeréck an hir Büroen goen. Vum Sécherheetspersonal huet et geheescht, datt dëst keng Übung wier.