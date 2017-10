Entzündungskrankheeten an d'Suitten (13.10.2017) E Portrait vun engem jonke Mënsch deen zanter dem Alter vu 15 Joer mat Arthrite betraff ass. Hei zu Lëtzebuerg ass ee Prozent vun der Populatioun betraff.

De Lars Hilgert studéiert Economie. 15 Joer jonk war den Diddelenger, wéi hie vun haut op muer seng Hëftgelenker schrecklech wéi kritt huet. Et huet zäiteweis esou wéigedoen, dass den deemolege Sportlycée-Schüler mol net méi an d'Schoul konnt goen. Souguer d'Moies-Opstoen gouf zur Qual.De Lars a seng Famill hunn duerch dës Entzündungskrankheet quasi d'Hell duerchlieft. Sengem Sport, dem Judo, konnt den haut 19 Joer ale Lars net méi nogoen. De Judo-Nationalkader war op Äis geluecht. Dobäi war hien e grousst Talent. Hien huet Alternativen zum Sport gesicht.Ugangs huet de Lars Pëlle schlécke mussen. Mëttlerweil muss de Student sech all zwou Wochen eng Sprëtz setzen. Déi brénge Niewewierkunge mat sech. D'Arthrite huet sech elo am ënneschten Deel vum Lars sengem Réck festgesat.De jonke Mënsch bleift awer positiv. Och well hie vu senger Famill ënnerstëtzt gëtt.