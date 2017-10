De Landesverband ass zanter 25 Joer d'Gewerkschaft vun de Chargéeën an der Grondschoul. De Syndikat representéiert ronn 40% vun den 1.000 Chargéeën, déi et am Schoulbetrib gëtt.

Si maache scho laang méi, wéi nëmmen heiansdo z'ersetzen, ouni d'Chargéeë géif de System zesummebriechen, seet d'Gewerkschaft.

Um Donneschdeg hunn de Landesverband an den SEW op d'Problemer opmierksam gemaach.





Chargéen Landesverband/SEW - Carine Lemmer



1.000 Chargéeë gëtt et also an der Grondschoul, am Verglach zu 4.000 Diploméierten. De Landesverband wollt ni eng 2. Carrière schafen, hätt léiwer gäre méi brevetéiert Léierpersonal. Mä d'Noutwendegkeet ass do fir en 2. Bildungswee, dat heescht de Bachelor nomaachen, während deem een als Chargé schafft.

Dat kann een och op der Uni Lëtzebuerg maachen. De Ministère bezilt 50 Plazen d'Joer, mä vill Chargéeën, obwuel se schonn op d'mannst 5 Joer Schoul halen an 120 Stonne Formatioun gemaach hunn, scheiteren um Opnamexamen vun der Uni. De Landesverband kann dat net novollzéien, sou d'Isabelle Bichler.



"Eis Leit sinn immens enttäuscht doriwwer. Mir fannen, dass den Educatiounsministère onbedéngt misst mat senge Ministere probéieren, dat doen z'ënnerbannen an z'ënnerstëtzen. Wann de Wëllen do ass, bei ville Chargéeën, sech ze diploméieren, brevetéieren herno, dann ass dat wichteg", mengt d'Isabelle Bichler.



Well déi Chargéen, déi net op der Uni ugeholl ginn, däerfen awer weider Schoul halen. Dorunner ännert sech näischt. Dat wär alles anescht wéi konsequent.

D'Chargéë maachen déi selwecht Aarbecht, wéi déi brevetéiert Aarbechtskollegen, mä hir Aarbechtskonditioune si méi schlecht.

Hir Tâche ass méi héich, si mussen all Joer eng Demande maachen, obwuel se 15 oder 20 Joer derbäi sinn. An d'Altersdechargen kréien d'Chargéen net automatesch, mä musse sech Congé froen. Besonnesch an dësen Zäiten ass dat e Problem.

"Déi Brevetéiert hu si an déi gi mat ageplangt, wann e Stonneplang gemaach gëtt. Mir mussen déi extra ufroen. Bei der Penurie, déi ass, seet d'Direktioun, si hätt keng Leit, fir eis z'ersetzen a mir missten eis intern organiséieren. Dat heescht, dass den Diploméierte mech muss ersetzen. Et gesäit net gutt um Terrain aus", seet d'Isabelle Bichler weider.De Schoulbetrib ass op d'Chargéeën ugewisen, also mussen endlech besser Aarbechtskonditiounen um Terrain kommen. Gläich Aarbecht, also och gläich Rechter, fuerderen de Landesverband an de SEW.