Grenzbréck Iechternach no Accident: Komplizéiert Situatioun (12.10.2017) De 6. September hat e stole Kabel en Aarbechter erschloen. Zanter hier ass d'Situatioun an der Bréck liewensgeféierlech. Et gëtt elo eng Léisung.

Do stellt sech d'Fro, wat war geschitt a wéini geet d'Bréck erëm op?De 6. September sollt de leschte Schaffdag un där 235 Meter laanger Bréck sinn, déi Ugangs de 70er Jore gebaut a während 13 Méint renovéiert gouf. Nierft Aarbechten um Iwwerbau, un den Trottoiren, der Beliichtung, a sou weider, sollten 8 zousätzlech Spannglidder, also déck stole Kabel, an d'Bréck agezunn ginn, fir d'Laascht besser ze droen. Jidder eenzelt Seel war mat ronn 150 Tonne gespaant, erkläert de Marc Ries vum Ponts & Chaussées.Wéi d'Seeler awer bis voll gespaant waren, ass et beim drëtten a véierte Seel zu engem Kollaps komm. Et weess een awer nach net, wisou datt passéiert ass, dat mussen nach Expertisen an Experten klären.En tragescht Accident, wat een Aarbechter net iwwerlieft huet. En zweeten gouf méi liicht blesséiert. Well en Deel vun de Kabele schonn ënner Spannung steet, ass et zanter dem Accident liewen-geféierlech, an d'Bréck eranzegoen. Eng eege Prozedur huet missen ausgeschafft ginn, iert iwwerhaapt d'Enquêteuren d'Ursaachefuerschung ophuele kënnen.D'Kabele mussen entspaant ginn, ouni datt een an d'Bréck erageet. Dowéinst huet ee mat all de Bedeelegten eng Prozedur ausgeschaft, wéi een dat vu bausse ka maachen.Vun der nächster Woch un ginn d'Kabele vu bausse kontrolléiert duerchgebrannt, dofir goufe scho Lächer ënnert der Bréck gebuert. Soubal déi dann entspaant sinn, kënnen d'Enquêteuren hir Aarbecht maachen. A wann déi ofgeschloss ass, da kann och mat de Reparaturaarbechten an der Bréck ugefang ginn. Déi dierften nach eemol eng zwou Wochen daueren.D'Bréck huet kee statesche Problem, präziséiert de Marc Ries. Si kann no den Aarbechten erëm opgemaach an och genotzt ginn. Aktuell ass et awer d'Justiz, déi d'Bréck wéinst der Enquête gespaart huet.Bis dohi mussen Dausende virop Pendler d'Gedold behalen a sech weider, Moie fir Moien, iwwer déi al Iechternacher Bréck Direktioun Lëtzebuerg quetschen. En Tëschefall, wéi dee vum 6. September, kéim nëmme ganz seele vir. An dofir dauert et, fir engersäits iwwerhaapt de Schued opzehuelen an dann och d'Bréck fäerdeg ze moderniséieren.