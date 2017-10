© SIS Biissen

Duerch déi séier Reaktioun vun den Aarbechter, konnt Schlëmmeres evitéiert ginn. Si hate schonn mat de Läschaarbechten ugefaangen an hu verhënnert, dass sech d'Feier weider ausgebreet huet. Wéi d'Pompjeeën vu Biissen op de Plaz ukoumen, huet et op zwou Plazen am Betrib gebrannt. Als Verstäerkung goufen d'Corpse vu Kolmer-Bierg a Lëntgen alarméiert. Am Ganze waren 28 Pompjeeën am Asaz.



Ee Blesséierte gouf et an engem Accident en Donneschdeg den Owend géint 20.45 Auer tëscht Bruch an Hemstel. Een Automobilist war do mat sengem Gefier an ee Rampli gerannt.