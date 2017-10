Och an der Gemeng Wëntger si se sech eens. Do regéiert déi nächst 6 Joer eng CSV-DP-Koalitioun.

Buergermeeschter gëtt de Marcel Thommes vun der CSV. De Poste vum éischte Schäffe geet un den Alex Thillens vun der DP an zweete Schäffe gëtt de Luss Meyers vun der CSV.CSV an DP si sech also eens ginn. Den Éischtgewielte Carlo Weber vun der LSAP ass net mat derbäi.Hei de Communiqué vun der Wëntger CSV an DP:

No Gespréicher ënnert den Parteien CSV, DP an LSAP, sënn d’Vertrieder vun der CSV-Wëntger an der DP-Wëntger zum Accord kommen fir Koalitiounsverhandelungen opzehuelen.

Buergermeester gëtt den Marcel Thommes (CSV)

1.ten Schäffen gëtt den Alex Thillens (DP)

2.ten Schäffen gëtt den Luss Meyers (CSV)