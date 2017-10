En Donneschdeg de Mëtteg gouf e Policebeamten, deen net am Déngscht war, an der Stad agresséiert an duerno geschloen. Den Täter gouf festgeholl.

Géint 12.35 Auer en Donneschdeg, ass engem Beamten ausser Déngscht eng Persoun an der Rue des Ardennes an der Stad opgefall, deen op den Auto vun enger Sécherheetsfirma geklappt huet. Den zoustännege Policebüro gouf informéiert, ma den Täter huet kuerz drop d'Plaz verlooss.De Beamten huet sech hannendru gehaang, ma an der Bouneweger Strooss ass de Mann op hie lassgaang. Grad an deem Moment, wou den Täter op de Polizist ageschloen an hie blesséiert huet, koum eng Patrull gefuer.Den Agresseur gouf immobiliséiert a koum mat op de Policebüro. Op Uerder vum Parquet ass de Mann festgeholl ginn. Hie kënnt virun den Untersuchungsriichter.