„Ech hat net déi geréngst Anung, dass mer eppes maache géifen, wat hien net zouloosse géif! Ech bedaueren, dass ech meng Libido net ënner Kontroll hat a bieden do ëm Verzeiung!“: Dat sot de suspendéierte Paschtouer vum Belair um Freideg de Moien op der Cour d'appel um Enn vum zweete Prozess ëm de Viol vun engem Mannerjäregen, am Joer 2008, a Frankräich.

De 60 Joer ale Mann hat dem Geriicht selwer näischt ze soen a krut doropshi méi oder manner agreabel Froe vum President vum Appellgeriicht gestallt.





Wéi z.B. déi, wéi de Sënneswandel an den Aussoe vum Paschtouer z'erkläre wär, vue dass hien "d'Fellatioun vun him op mech", wéi de Geeschtlechen um Freideg e puermol ervirgestrach huet, fir d'éischt zouginn, du kontestéiert an dunn nees zouginn huet.

Zum 1. Aveu wär et duerch den Drock beim Untersuchungsriichter komm an zur Fellatioun eventuell, well hien déi Zäit vill Stress duerch seng Aarbecht gehat hätt. Ee Mount nom Virfall wär de Jugendleche fir d'éischt bei hie komm an hätt ëm Verzeiung gefrot, well deen ugefaangen hätt, sou de Paschtouer. Hien hätt de jonke Mann deen Dag net ëm Verzeiung gefrot, am Géigesaz zu deem senger zweeter Visite bei him. Hien hätt och an de leschten 3 Joer vill gemaach a sech z.B. Hëllef geholl, huet de Geeschtleche betount.

Um Ufank vun der Sëtzung hat den Affekot vum Paschtouer ervirgehuewen, dass d'Affer zum Zäitpunkt vum Virfall eppes méi wéi 14 Joer hat an dofir dem Gesetz no wéi en Erwuessenen ze behandele wär. Säi Client hätt net op Gewalt oder eng Menace zréckgegraff, also näischt imposéiert, sot de Me Gaston Vogel, an de jonke Mann wär trotz der Fellatioun beim Paschtouer am Zëmmer bliwwen; „wann ee revoltéiert an degoûtéiert ass, refuséiert een dat“, huet den Affekot dozou bemierkt. D'Affer wär net zur Fellatioun invitéiert ginn, et hätt se verhënneren a sech wiere kënnen; deemno misst ee vun engem Averständnis vum jonke Mann schwätzen, soudass de Fräisproch ze confirméiere wär.

De Vertrieder vum Parquet général hat doropshin nach Stellung geholl zur Irrecevabilitéit vum Appell vum Parquet, op déi de Me Gaston Vogel en Dënschdeg plädéiert hat. De Vertrieder vum Parquet hätt net aus Emotioun, Roserei an Enttäuschung eraus Appell gemaach, an et géif näischt dogéint schwätzen, dass den Dag selwer Appell gemaach gëtt, huet de Vertrieder vum Parquet général erkläert. An och fir de Me Albert Rodesch, Affekot vum Affer, wär et egal, ob een no 4 Stonnen Appell mécht oder méi spéit.

D'Appelluerteel gëtt den 28. November gesprach.



