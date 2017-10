© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

Mam Gesetzprojet 7146 sollen d'Rechter vun transgender- an intersexuelle Mënsche gestäerkt ginn. Et gëtt e legale Kader geschafen, deen am état civil Ännerunge beim Sex a beim Virnumm méi einfach mécht. Schwéierfälleg a laang geriichtlech Prozedure solle méi labber gemaach ginn, medezinesch Demarchë sollen als Konditioun ganz ewech falen.



D'Mënscherechtskommissioun weist sech an hirem Avis méi ewéi zefridden. Hei géing e Stéck Normalitéit geschafe ginn, seet de President vun der CCDH, Gilbert Pregno. Déi Concernéiert kriten hir Dignitéit zeréck a se kriten e Recht ob Selbstbestëmmung.



Gilbert Pregno: Et ass fäerdeg mat laangwierege Prozeduren, mat psychiatresche Gutachten, wou et dann drëms gaangen ass, sech engem Krankheetsbild ze béien. Mat Rechtfäerdegungen an och Erklärungen, déi oft e ganz deemütege Charakter geholl hunn. Et geet hei ëm Mënschen, déi an enger Entwécklung sinn, fir déi se mussen d'Fräiheet hunn sech déi Identitéit ze ginn, déi hinnen erlaabt am Aklang ze liewen mat deems wéi se sech spieren.



De Gilbert Pregno vun der CCDH





D'Mënscherechtskommissioun huet dann awer och nach eng Rei Recommandatioune mat op de Wee ze ginn. Zum Beispill wier et am Beräich „Dépathologisatioun“ ganz wichteg, datt eventuell Traitementer och weiderhi vun der Gesondheetskeess rembourséiert ginn.