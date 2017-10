D'Biergerinitiativ bedauert doran, dass d'LSAP Sektioun Dippech an d'Buergermeeschtesch Manon Bei-Roller bis elo net versicht hätten, fir Sondéierungsgespréicher respektiv Koalitiounsverhandlunge mat der Biergerinitiativ opzehuelen. An dat obwuel d'Biergerinitiativ dëst proposéiert hätt an d'Programmer sech a ville Punkten iwwerschneide géifen.Zur Erënnerung: Zu Dippech war d'LSAP déi stäerkste Partei bliwwen, hat souguer nach ganz liicht gewonnen (+0,2%) an hat 5 vun 11 Sëtz kritt.D'Biergerinitiativ, déi nei um Depart war, hat zwar mat 17,8% e respektaabelt Resultat gemaach, war awer just op Plaz 4 ënner 4 Parteie gelant.Hir Stëmmen hat d'Biergerinitiativ vun der CSV (-15,5%) a vun der DP (-2,4%) geholl, béid Parteie louchen awer prozentual nach virun der Initiativ mat 22,6 (CSV) an 20,3 (DP) Prozent.Bei den Eenzelstëmmen daucht deen éischte Vertrieder vun der Biergerinitiativ Dippech awer eréischt op der 8. Plaz op.Well awer souwuel CSV an DP wéi och Initiativ allen dräi 2 Sëtz hunn, revendiquéiert d'Initiativ quasi eng Presenz am Schäfferot, finalement wier si dee Gewënner vun de Wahlen, ebe mat engem Plus vun iwwer 17 Prozent.

Wielerwëllen an der Gemeng Dippech :

Biergerinitiativ trotz 17,8% vun de Stëmmen net am Schäfferot erwënscht !

Bei de Gemengewahlen vum 8. Oktober krut d' « Biergerinitiativ Gemeng Dippech » op Anhieb 17,8 % vun de Stëmmen a soumat 2 Sëtz am Gemengerot.



Si ass den eigentleche Gewënner vun dëse Wahlen an dat obwuel d'Biergerinitiativ eréischt virun 6 Wochen gegrënnt gouf. Dëst ass e kloere Message deen de Wieler zum Ausdrock bruecht huet.



D'LSAP koum op 39,4 % (+ 0,2%) a behält 5 Sëtz.

D'CSV fält op 22,6 % (- 15,5 %) a verléiert 2 Sëtz.

D'DP fält op 20,3 % (- 2,4 %) a behält 2 Sëtz.



Bei de Lëschtestëmmen läit d'Biergerinitiativ direkt op zweeter Plaz :

LSAP : 3.707 Lëschtestëmmen

Biergerinitiativ : 2.508 Lëschtestëmmen

CSV : 1.617 Lëschtestëmmen

DP : 1.375 Lëschtestëmmen



D'Biergerinitiativ bedauert zudéifst, dass d'LSAP Sektioun Dippech an d'Buergermeeschtesch Manon BEI-ROLLER bis haut net versicht hunn fir Sondéierungsgespréicher respektiv Koalitiounsverhandlungen mat der Biergerinitiativ opzehuelen. An dat obwuel d'Biergerinitiativ dëst proposéiert huet an eis Programmer sech a ville Punkten iwwerschneiden.



Op nationalem Plang kritiséiert d'LSAP, dass verschidde Koalitiounen dem Wielerwëllen net Rechnung droen. Zu Dippech awer mécht d'LSAP genee dat selwecht an écartéiert d'office d'Biergerinitiativ un der Bedeelegung vum nächste Schäfferot.

D'Biergerinitiativ sëtzt sech intensiv fir e Contournement fir d'Gemeng Dippech an a gouf dofir vum Wieler massiv ënnerstëtzt.

Sollt d'Gemeng Dippech an den nächste Jore kee Contournement kréien, sou dréit d'LSAP Sektioun Dippech eenzeg an eleng d'Verantwortung fir déi massiv Verkéiersbelaaschtung der eis Matbierger an Zukunft wäerten ausgesat sinn.



--- Dont acte ---