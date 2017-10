© AFP

Weider heescht et vun der Police, datt d'Tango vum Problem weess an dobäi ass, fir en ze behiewen.

Objet : perturbations sur un réseau de téléphonie mobile ayant des répercussions sur l'accessibilité des numéros d'urgence 112 et 113



Suite à des perturbations sur un réseau luxembourgeois de téléphonie mobile, certains utilisateurs ne sont actuellement pas en mesure de contacter les numéros d'urgences 112 et 113 via leur téléphone portable.

Les personnes touchées par ce problème qui doivent faire appel aux services de secours ou à la police sont invitées à utiliser le réseau de téléphonie fixe.

L'opérateur responsable est au courant du problème et travaille au rétablissement rapide de l'intégralité de ses services.