Op der Foto (v.l.n.r.): André Von der Marck, Guy Besch, François Bausch. © MDDI

Den Infrastrukturminister François Bausch huet um Freideg zwou Verlängerunge vum Tram-Reseau virgestallt.Den 10. Dezember gëtt jo deen éischten Tronçon virgestallt, dee fiert jo bekanntlech vun der Luxexpo bei d'Rout Bréck, 8 Statiounen am Ganzen. Ma dobäi soll et jo net bleiwen ...Den 20. September hat d'Regierung gréng Luucht fir d'Verlängerungen a béid Richtunge ginn: Gare Centrale–Cloche d'Or a Luxexpo–Fluchhafe Findel.Bis Enn 2021 fiert den Tram also op der enger Säit weider duerch Bouneweg, iwwer den Houwald an de Ban de Gasperich bis op d'Cloche d'Or.Op der anerer Säit gëtt e vum Kierchbierg reliéiert un de Secteur Héienhaff (Sennengerbierg) a Fluchhafen.Op sengem Tracé muss den Tram och iwwert aner Verkéiersweeër fueren respektiv et musse Garë virgesi sinn.Esou geet et mat enger laangezunnener Bréck, relativ no beim Kierchbierg, iwwert d'Tréierer Autobunn A1, fir vun der Säit vun der Luxexpo op déi vum Findel ze kommen ...... um Sennengerbierg muss den Tram dann ënnert der Nationalstrooss erduerch a gëtt mam grousse P&R um Héihenhaff verbonnen ...... éier en da beim Findel ukënnt - an zwar op der lénker Säit vum Terminal, wann ee virdru steet an op d'Gebai kuckt. Do wier also dann den Terminus vun där enger Extensioun.An där anerer Richtung geet et vum Glacis op d'Stäreplaz, vun do via Hamilius (Aldringen) op d'Gare. Vun do aus da weider op den Houwald, wou eng gréisser Gare virgesinn ass ...... éier den Tram dann op der Cloche, an der Géigend vum neie Footballsstadion ukënnt.Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures

En date du 13 octobre 2017, François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, a présenté les deux prolongements du nouveau réseau de tramway. D'ici 2021, ils pourront desservir d'une part les quartiers de Bonnevoie, Howald, ban de Gasperich, Cloche d'Or et d'autre part le secteur de Héienhaff et Senningerberg ainsi que l'aéroport. Ces extensions relieront ainsi les pôles d'échanges du Héienhaff, de Bonnevoie, de Howald et de la Cloche d'Or et leur conception est menée en étroite coordination avec l'Administration des ponts et chaussées qui assure la maîtrise d'ouvrage des projets routiers attenants.

Prolongement depuis la gare centrale jusqu'à Cloche d'Or

Sur 4,9 km, 7 stations desserviront les quartiers, dont 3 pôles d'échanges importants: Lycée Bonnevoie, Howald et Cloche d'Or. Ce projet s'inscrit dans le développement urbain de la Ville de Luxembourg et d'Hesperange.

Prolongement depuis le circuit de la Foire internationale jusqu'à Findel

Sur 3,9 km, 2 stations desserviront le futur pôle d'échange du Héienhaff et l'Aérogare du Findel. Ce projet s'inscrit dans le développement urbain autour de l'aéroport.

Financement

Le coût total pour la construction de ces deux prolongements est estimé à 214.000.000 euros (HT) financés par l'État, soit 114.900.000 euros (HT) pour le tracé entre la gare centrale et la Cloche d'Or et 99.100.000 euros (HT) pour le tracé entre le circuit de la Foire internationale et l'aéroport du Findel. 12 rames viendront compléter le parc des 21 rames qui circuleront entre Luxexpo et la gare centrale. Les installations du Centre de remisage et de maintenance actuel sont d'ores et déjà prévues pour accueillir et entretenir les rames nécessaires à l'exploitation de la ligne de 16 km sans investissements supplémentaires.

Quatre années seront nécessaires pour réaliser les travaux et permettre, à partir de fin 2021, une mise en service commerciale de la ligne de tram de 24 stations, dont 10 pôles d'échange. Aux heures de pointe, le tram desservira alors toutes les 3 minutes chacune des stations entre le Lycée Bonnevoie et Luxexpo. Au-delà, vers Cloche d'Or et Findel, la fréquence de passage sera de 6 minutes.