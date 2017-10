© Ben Frin/RTL

D'Petitioun gouf um Freiden am Nomëtte vum Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana un den Infrastrukturminister François Bausch iwwerreecht. Déi direkt Zich ginn an enger Iwwergangszäit duerch aner Connectioune mat Ëmsteigen ersat, esou sollen d'Verspéidunge bei den Zich reduzéiert an de Reseau méi stabil ginn.



Den Infrastrukturminister François Bausch huet zwar Verständnis fir d'Petitioun, an awer: "D'Zilsetzung vun der CFL a vum Ministère ass et, dass d'Diddelenger an engem 15 Minutten-Tackt an d'Stad kommen. Bis dohinner musse mir bauen, fir datt mir méi Kapazitéit um Netz kréien. Mir hunn am Moment de Problem, datt d'Pläng vun der Eisebunn ënner 80% Pünktlechkeet leien. Mam Reseau, sou wei en ass, brauch nëmmen op enger Plaz eng Verspéidung ze sinn, dann huet et op deem ganze Reseau eng Auswierkung. Dofir trëtt den 10. Dezember e Fuerplang a Kraaft, deen eng gewësse Stabilitéit huet."





Fir déi Verantwortlech vun der Petitioun alles keen Argument, den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana: "Mir begréissen déi Approche, den ëffentlechen Transport ze verstäerken. Et ass kloer, dass um Niveau vun den Infrastrukturen eng Rei Investissementer musse gemaach ginn. Et ginn net genuch Transportalternative fir d'Diddelenger, déi op der Beetebuerger Gare ëmsteige musse fir mat Busser an d'Stad ze fueren."

Dan Biancalana



De Minister Bausch schwätzt vun enger Iwwergangszäit vun 3-4 Joer. Bis dohi misste Kompromësser akzeptéiert ginn.

Remise de la pétition en faveur du maintien

des trains directs vers Luxembourg



- vendredi 13 octobre 2017 -

Le vendredi 13 octobre 2017, Dan Biancalana, bourgmestre de la Ville de Dudelange, a remis en mains propres à François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, la pétition lancée le 3 juillet en faveur du maintien des lignes ferroviaires directes ente Dudelange et Luxembourg.

Suite à la décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures et de la direction des CFL de réduire la cadence des trains directs vers Luxembourg-ville aux heures de pointes, le conseil communal de la Ville de Dudelange avait décidé à l’unanimité, d’adresser une motion au ministre du Développement durable.

Dans ce cadre, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Dudelange avait lancé une pétition par laquelle les signataires demandaient de conserver comme telles les liaisons directes en train entre Volmerange-les-Mines, respectivement Dudelange vers Luxembourg-Ville. Lancée sur le quai de la gare Dudelange-Ville, la pétition avait ensuite été à la disposition des signataires dans le hall de l’Hôtel de ville jusqu’au 16 septembre, Journée de la Mobilité.

Au total, 1621 signataires ont soutenu cette pétition !

Le collège des bourgmestre et échevins,

Dan Biancalana, bourgmestre,

René Manderscheid, Loris Spina, Claudia Dall’Agnol, échevins