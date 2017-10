FACE-À-FACE: Dan Kersch-Laurent Zeimet (13.10.2017) E Freideg den Owend stounge sech den Inneminister Dan Kersch (LSAP) an den CSV-Generalsekretär an Deputé-Maire vu Betebuerg Laurent Zeimet géigeniwwer.

Den Inneminister ass vis-à-vis vum Wielerwëllen éischter skeptesch an huet virop den Nico Graf vun RTL säi Commentaire zitéiert a gemengt, effektiv géif jiddereen dat interpretéieren, wéi et him aus senger Perspektiv grad géing passen. De Laurent Zeimet mengt awer schonn, datt et ee Wielerwëlle gëtt: 285.000 Wieler hu jo mat hire Virstellungen am Kapp e leschte Sonndeg um Vote deelgeholl. Wann eng absolutt Majoritéit erauskënnt, wier et kloer. Am anere Fall wier et och mol méi komplizéiert. Dat géing derzou gehéieren.Zu Lëtzebuerg, wou ëmmer méi panachéiert gëtt, sou Etudë vun der Uni Lëtzebuerg, wier et schwéier, fir ee klore Wielerwëllen kënne festzestellen, sou den Inneminister. 20 Prozent vun de Leit géingen iwwerdeems net wiele goen, géinge wäiss oder ongülteg wiele goen. Dat wier eng héich Zuel.Den Dan Kersch, dee mat sengem Facebook-Post iwwer de Wielerwëllen fir Opreegung gesuergt huet, fënnt, datt een als stäerkste Partei een Initiativrecht misst kréien. Et géif exzeptionell Fäll ginn, wou déi Partei, déi di meeschte Stëmme kritt, net dierf d'Verantwortung iwwerhuelen, mee dat misst d'Ausnam bleiwen, sou den Inneminister. De Bierger géing dat net akzeptéieren. An deem Sënn hätt hien elo ee Bréif un d'Parteie geschéckt, fir sech zesummenzesetzen, fir an den nächste 6 Joer Léisunge fir dee Problem ze fannen.De Laurent Zeimet fënnt awer, datt den Inneminister sech aus den Diskussiounen an de Gemenge misst eraushalen. Magouillen, dat wier ee staarken Terme engersäits, ausserdeem hätt den Dan Kersch sech a senger Gemeng un de Koalitiounsdësch gesat.Den Dan Kersch gesäit sech awer a senger Roll , fir op d'Gemeng, als Ur-Zell vun der Demokratie, opzepassen. Magouillen wier een Terme, deen Dausende vu Leit op de soziale Medien och an deem Kontext benotzt hätten.De Laurent Zeimet huet dorunner erënnert, datt d'Leit de Gemengerot wielen, an dee misst da kucken, fir eng Majoritéit ze bilden. Dernieft freet hien dunn, firwat d'CSV 2013 als stäerkste Partei keen Initiativrecht hat, géint 3 aner Parteien, déi sech ofgeschwat hätten.2013 wier et eng aussergewéinlech Situatioun gewiescht, bei där all Parteien an der Chamber Neiwahlen wollten, äntwert den Dan Kersch. D'CSV wier deemools de klore Wahlverléierer gewiescht. Aus deem Grond wollt keen no de Wahlen mat der CSV zesummeschaffen. Elo wier d'Partei e puer Joer an der Oppositioun gewiescht, hätt sech lues a lues erkritt, an hätt kloer als stäerkste Partei no den nächste Wahlen een Initiativrecht, sou den Dan Kersch.De Laurent Zeimet huet all dës Erklärungen als dem Minister seng Interpretatioun duergestallt. D'CSV wier trotzdem 2013 déi mat Ofstand stäerkste Partei gewiescht.Den Inneminister seet, datt hie mat senger Interventioun dës Woch net vun uewen erof eppes wollt de Gemenge proposéieren, mee wann ee sech géing zesummesetzen, kéint hien zum Beispill d'Konzept vun enger Persoun virschloen, déi wéi de Grand-Duc, ee Formateur géing nennen.De Laurent Zeimet huet sech gefrot, ob all Gedanke vum Minister op Facebook misst gesat ginn. Den Trump géing dat och maachen, sou de Minister. Ech iwwerloossen iech de Choix vun äre Virbilder, sou den CSV-Generalsekretär, dee fënnt, datt et keen Handlungsbedarf gëtt. Et wier gewielt an ausgezielt ginn an elo géinge Majoritéite gesicht.No der Fro vum Caroline Mart, ob een zu Lëtzebuerg viru Wahlen och eng Koalitiounsausso kéint aféieren, huet de Laurent Zeimet gemengt, datt dat net gutt wier, well d'Parteie missten ëmmer matenee koaléiere kënnen. Den Dan Kersch wëll näischt ausschléissen, ma hie fënnt, datt esou eng Ausso net all Problemer géing léisen.