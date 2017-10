© afp

No den Evenementer vun en Donneschdeg zu Cattenom kënnt vu franséischer Säit d'Zouso, datt een de Problem ganz serieux hëlt.

Um Bord vum Ëmweltconseil hei zu Lëtzebuerg hunn déi zoustänneg Ministere matenee geschwat. Nicolas Hulot a Carole Dieschbourg hu festgehalen, datt een eng franséisch-lëtzebuergesch Kommissioun wéilt asetzen.

Vu Lëtzebuerger Säit aus géing ee sech wéinst esou Virfäll grouss Suerge maachen, heescht et aus dem zoustännege Ministère.

En Donneschdeg de Moie ware jo 8 Greenpeace-Aktivisten an d'Atomzentral zu Kettenuewen agebrach a se haten do e Freedefeier ofgeschoss.



