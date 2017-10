SNPGL kritiséiert Policereform / Reportage Nico Graf



D'Policegewerkschaft SNPGL ass alles anescht ewéi begeeschtert iwwert déi geplangte Reform vun den disziplinaresche Prozedure bei der Police. D'Gewerkschaft huet e schrëftlechen Avis zu dësem Text ofginn. En Donneschdeg bei enger Entrevue mam zoustännege Ministère a mat der Generalinspektioun vun der Police hätt een awer feststelle missen, dass kee Punkt vun hirem Avis zeréckbehale gi wär, bekloen déi Responsabel.

Weider heescht et, datt vill Héich Beamten am Ministère och keng Ahnung hätten, wat am Gesetz drasteet. A villes iwwer net arrêtéiert ginn. Als Beispill net de Pascal Riquier, datt an Zukunft de Generaldirekter vun der Police do wier, fir eng Affaire disciplinaire opzemaachen. Dat kéint just hien an hien eleng maachen. Ma op d'Fro vun der Gewerkschaft, wat da wier, wann den Direkter betraff wier, krut ee keng Äntwert. Et ass also keng Persoun do, déi eng Affaire géint den Direkter kann opmaachen.

Wouriwwer se sech bei der SNPGL laang ausgelooss hunn, dat sinn déi faméis Detachementer, och nach Mutatiounen oder Deplacementer genannt. Wann op e Polizist mam Fanger gewise gëtt, well hien disziplinaresch eppes gestiicht hätt, déi indirekt Ried ass wichteg, da gëtt hien oder si dacks einfach versat. Dat wier eng Strof ouni Uerteel an ouni definitiv Beweiser, déi awer meeschtens net méi réckgängeg gemaach gëtt. Déi Method ass al mee elo soll se Gesetz ginn.

Bis elo stoung dat ni am Gesetz dran. Elo soll eppes agefouert ginn, wat jorelaang illegal, an dat Wuert betount de Pascal Riquier extra, bedriwwe gouf. Et ass eng Strof, déi awer schonn a verschiddenen Affaire vum Tribunal administratif gekippt gouf, an awer gëtt domadder weider gefuer.

Dee System kéint à la tête du Client vum Chef applizéiert ginn. Do wier an Zukunft vill méi Präzisioun a Fairness néideg.

An et gëtt nach méi Fuerderungen. Esou soll de Conseil de discipline bei der Police an Zukunft ähnlech composéiert sinn, wéi soss an der Fonction publique an déi vill Iwwerstonne vun de Police-Stagiaire missten onbedéngt endlech bezuelt oder ausgeglach ginn.

Ëmmerhin, wat d'Disziplinargesetz ubelaangt ass een am Gespréich mam Minister Etienne Schneider. E Freideg de Moie gouf 25 Minutte laang telefonéiert.