"Coups et blessures" bei eegenem Kand

... woubäi d'Oplo am Traitement vu senger Aggressivitéit bestoe sollt. Dës Strof gouf e Freideg am fréien Owend um Geriicht zu Dikrech gefuerdert.



Dem Mann gouf virgehäit, Enn 2013 zu Sëll säi Puppelche vu ronn engem Mount sou uerg mësshandelt ze hunn, dass deen dat rietst Schlësselbeen, 6 Rëpper an d'lénks Schinn a Wued gebrach hat.



Fir d'Mamm, déi wéinst «non-assistance à personne en danger» ugeklot war, goufen iwwerdeems zwee Joer Prisong mat eventuellem Sursis gefrot. D'Uerteel ass fir den 23. November.