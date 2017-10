En date du 13 octobre 2017, l'agence de notation Fitch a confirmé le «AAA» du Luxembourg avec perspective stable.



La situation favorable des finances publiques luxembourgeoises est un élément clé justifiant cette notation. En comparant la situation du Luxembourg avec les autres pays notés «AAA» par l’agence Fitch, la dette publique luxembourgeoise était la plus faible en 2016, avec 20,8% du PIB, et le solde budgétaire à +1,6% du PIB était nettement au-dessus de la médiane de +0,2% du PIB.



Dans son analyse, Fitch souligne également que la croissance du Luxembourg sur les cinq dernières années était en moyenne largement supérieure à celle des autres pays «AAA» et de la zone euro. L’agence estime que cette tendance positive se prolongera sur la période 2017-2019, notamment grâce aux effets bénéfiques de la réforme fiscale sur la consommation des ménages.



Au titre des risques, l’agence indique les conséquences possibles d’une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l’UE et un éventuel revirement protectionniste au niveau de l’économie mondiale. Malgré la forte évolution des prix de l’immobilier au Luxembourg, Fitch considère que les risques pour la stabilité financière sont limités. L’agence souligne dans ce contexte la solidité du secteur bancaire qui affichait, fin 2016, un niveau de ratio de fonds propres de 24,1% et un des taux de créances douteuses les plus faibles au sein de l’UE.



Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: «Cette nouvelle confirmation du 'AAA', qui fait suite à la présentation du projet de budget 2018, témoigne du succès des choix politiques du gouvernement. La mise en œuvre de réformes structurelles et un environnement propice au bon développement économique ont clairement contribué à la bonne évolution des finances publiques de notre pays. Une telle notation n’est toutefois pas à prendre pour acquise. Des efforts continus seront nécessaires afin de maintenir l’équilibre budgétaire à moyen et à long terme ainsi que pour garantir l’attractivité du Luxembourg à l’échelle internationale.»