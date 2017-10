Zu Märel war e Mann mat sengem Auto an e Luuchtepotto gerannt an zu Leideleng gouf eng Persoun ugestouss.

© Steve Müller (Archiv)

4 Blesséierter mellt den 112 bei 3 Accidenter op eise Stroossen zanter e Freideg den Owend.

Zu Leideleng krute sech virun 18 Auer zwee Ween ze paken, zwou Persoune goufe verwonnt.

Zu Bouneweg an de rue de l'Egalité ass géint 19.30 Auer eng Persoun ugestouss ginn. An zu Märel ass e Samschdeg de Moient géint 4 Auer en Automobilist an e Luuchtepotto gerannt.

Zu Éinen waren dann d'Pompjeeën am Asaz, well et Damp an engem Haus gouf. An zu Péiteng hat op der Place de la Libération eng Poubelle Feier gefaangen.