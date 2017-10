© RTL (Archiv)

Um Samschdeg ass de Weltdag vun de palliative Soinen. An deem Kader hu mir am Virfeld mat der Directrice vun Omega90 geschwat, genee wéi mat der Coordinatrice vum Netzwierk Palliativ Geriatrie Lëtzebuerg. D'Direktesch Christine Dahm erkläert wouran d'palliativ Soinen iwwerhaapt bestinn: Dat ass eng aktiv an och ganzheetlech Behandlung vu Patienten, déi eng fortschrëttlech Krankheet hu, mat enger begrenzter Liewenserwaardung. D'palliativ Soine viséieren den Ensemble vun de physeschen, psycheschen, sozialen a spirituelle Besoine vun de Leit an och hir Familljen. Dat Ganzt am Respekt vun hirer Dignitéit.





Extrait Christine Dahm (1)



Extrait Christine Dahm (2)



Sou e Weltdag wier ëmmer erëm wichteg fir d'Leit ze sensibiliséieren a fir op de Sujet opmierksam ze maachen. Hei am Land ginn et all Joer iwwer 3.750 Stierffäll. Insgesamt gëtt et 47 Palliativ-Better dovunner sinn der 15 am Haus Omega zu Hamm. D'Palliativ Soine sinn e Sujet, deen d'Leit beréiert a betrëfft, sou nach d'Christine Dahm.

Extrait Marcelle Diederich



Den 10. Oktober huet Omega90 zesumme mat 6 Geriatrieen d'Netzwierk "Palliativ Geriatrie Lëtzebuerg" gegrënnt. Zanter Mäerz 2016 hunn déi verschidden Haiser scho Projeten ausgeschafft, erkläert d'Marcelle Diederich, Coordinatrice vun der Initiative.

Am Kader vum Weltdag vun de palliative Soinen organiséiert Omega90 all Joers d'Projektioun vun engem Film. Dëst Joer ass et de Film "Being There", deen e Mëttwoch den Owend am Utopia gewise gëtt.