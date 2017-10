Vu lénks no riets: Max Hahn, Manon Bei-Roller, Jean-Paul Bleser © Gemeng Dippech

Vun Dippech ass et um Samschdeg d'Nouvelle, datt d'LSAP an d'DP hir Koalitioun weider féiere wëllen an en Accord fir déi nächst 6 Joer ënnerschriwwen hunn. Am Schäfferot sëtzen déi 3 Éischtgewielten: Dat ass d'Buergermeeschtesch Manon Bei-Roller, den 1. Schäffe Max Hahn an den 2. Schäffe Jean-Paul Bleser.



D'"Biergerinitiativ Gemeng Dippech" hat sech e Freideg zu Wuert gemellt. Si hunn an engem Communiqué bedauert, dass d'LSAP Sektioun Dippech an d'Buergermeeschtesch Manon Bei-Roller bis dohinner net versicht hätten, fir Sondéierungsgespréicher respektiv Koalitiounsverhandlunge mat der Biergerinitiativ opzehuelen.



