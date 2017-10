La cérémonie d'ouverture de la Home and Living Expo a eu lieu de date du 14 octobre 2017 en présence de S.A.R. le Grand-Duc.

Dans son allocution, la secrétaire d’État à l’Économie Francine Closener a annoncé le PIB bien-être et elle a fait le point sur la digitalisation de l’économie luxembourgeoise.

Concernant le nouvel indicateur statistique dédié à la mesure et à l’analyse de la qualité de vie, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener a précisé : « Le PIB bien-être ou Luxembourg Index of Well-Being (LIW) est un indicateur du bien-être des gens. Il permet de jeter un autre regard, plus différencié, sur notre société, en ciblant plus particulièrement la qualité de vie qui ne se reflète pas nécessairement dans le PIB. […] Globalement, l’évolution du PIB bien-être est similaire à celle du PIB : une baisse a été enregistrée de 2010 à 2012, mais depuis il augmente de nouveau. Une différence flagrante est cependant à souligner : la hausse est beaucoup plus lente que celle du PIB. Cet indicateur a mis beaucoup plus de temps à retrouver son niveau initial de 2009, tandis que le PIB se situe aujourd’hui bien au-dessus de ce niveau. Il existe donc des parallèles entre la croissance économique et le bien-être, mais il faut beaucoup plus de temps après un point bas pour que les gens ressentent den nouveau un bien-être plus élevé. Le bien-être met plus longtemps à se rétablir que la croissance économique. »

De plus, Francine Closener, a rappelé l’impact transversal de la digitalisation sur le monde de l’entreprise, de l’emploi et de l’éducation, tout en soulignant les opportunités qui se présentent, notamment pour les secteurs de l’artisanat et du commerce, et le soutien que le ministère peut apporter aux entreprises qui relèvent les défis de la digitalisation. Francine Closener a notamment souligné le projet de centre de compétence dédié à digitalisation dans le secteur de l’artisanat ainsi que la plateforme nationale d’achat en ligne qui va être lancée par le ministère de l’Économie en collaboration avec certaines communes et le secteur du commerce. La secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a expliqué : « La plateforme « Letz Shop » sera une vitrine pour le commerce de détail du Grand-Duché. Les petits commerces n’ont souvent pas les moyens techniques et financiers de se doter d’une propre plateforme de vente en ligne. Il se verront désormais offert la possibilité de présenter et de vendre leurs produits en ligne. »

De son côté, le ministre du Logement, Marc Hansen, a abordé le changement de paradigme auquel le gouvernement a procédé dans la politique de logement. Vu la complexité de la problématique du logement abordable, un engagement commun de tous les acteurs concernés est essentiel et englobe indispensablement les communes, les associations, les promoteurs publics et privés et le secteur de la construction. Le développement de nouvelles pistes visant la création de logements abordables ainsi que l’utilisation des instruments existants permettent déjà aujourd’hui d'agir concrètement.

Dans ce contexte, Marc Hansen a mis l’accent sur le nouveau projet pilote élaboré communément avec le Fonds de Compensation, en collaboration avec le Fonds du Logement et l’Agence Immobilière Sociale. Ce projet permettra de créer des logements locatifs à coût modéré. Par ailleurs, il a relevé les efforts importants que le gouvernement fait pour viabiliser quelques 118ha de terrains étatiques afin d’y réaliser environ 4.150 logements pour plus de 9.000 nouveaux habitants dans les prochaines années.

A l'occasion de cet événement important pour l'immobilier, Marc Hansen a profité pour souligner à nouveau l’importance de la collaboration avec les communes dans le cadre de la réalisation de logements subventionnés, destinés à la location et à la vente. Finalement, il a mis en évidence que le ministère du Logement se tenait à disposition de tout acteur concerné qui souhaiterait mettre en œuvre des projets de logements subventionnés pour profiter des dispositions prévues par la législation dans ce contexte.