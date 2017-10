© RTL (Archiv)

Vun dann u fiert et op der Musel hin an hier a verbënnt Waasserbëlleg op der Lëtzebuerger mat Uewerbëlleg op der däitscher Säit.Déi al Fähr Sankta Maria dierf dann a Pensioun goen. Si gëtt ersat duerch d'Sankta Maria II.De 25. November um 11 Auer gëtt d'Sankta Maria II dann och offiziell ageweit. Bis dohi fiert nach dat aalt Schëff iwwer de Grenzfloss.Viru 50 Joer war fir d'lescht eng Fähr zu Bëlleg ageweit ginn, d'Gemeng rechent dann och domat, datt eng Partie Interesséierter luusse kommen, fir derbäi ze sinn.Ma opgepasst: E reguläre Fährbetrib gëtt et deen Dag net!De 27. Februar 2016 war et zu engem dramatesche Virfall op der Fähr komm - de Fährmann ass stënterlech op sengem Schëff verscheet ... et war en natierlech Doud.An der griichescher Mythologie war de Charon de Fährmann, deen déi Doudeg - géint en Obolus - iwwert den Doudesfloss Styx an d'Ënnerwelt bruecht huet, d'Räich vum Hades.Vläicht hat déi Konnotatioun mat derzou bäigedroen, datt den Doud vum Fährmann op senger Fähr esou vill Leit beréiert huet - an de Medien an och an de soziale Medien.Taufe der neuen Moselfähre Sankta Maria II verschiebt sich.Aufgrund einer längeren Transportzeit verschiebt sich die Ankunft der neuen Moselfähre, die Wasserbillig (Luxemburg) mit Oberbillig (Deutschland) verbindet, auf den 25. November 2017. Anfangs war geplant, dass die neue Fähre bereits am 4. November in Betrieb genommen wird.Die alte Moselfähre Sankta Maria fährt so lange weiter, bis die neue Fähre in Betrieb genommen werden kann.Am 25. November wird die neue Fähre dann um 11:00 Uhr während einer feierlichen Zeremonie getauft. Ein Ereignis, das vor rund 50 Jahren das letzte mal stattgefunden hat und sicherlich zahlreiche Schaulustige anzieht. An diesem Tag findet kein regulärer Fährbetrieb statt.