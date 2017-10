Étienne Schneider et Francine Closener accueillent les membres du dernier contingent KFOR 52 de l’armée luxembourgeoise (14.10.2017)

En date du 14 octobre 2017, les membres du dernier contingent de l'armée luxembourgeoise « Kosovo Force » (KFOR 52), dont un officier, quatre sous-officiers, deux caporaux et seize soldats, sont rentrés au Grand-Duché de Luxembourg après avoir passé quatre mois au Kosovo. La cérémonie s'est déroulée à l'aéroport de Luxembourg en présence d’Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, de Francine Closener, secrétaire d’État à la Défense, ainsi que des parents et des proches des membres du contingent. Depuis juin 1999, l'OTAN dirige une opération de soutien de la paix au Kosovo, en appui à des initiatives internationales visant à consolider la paix et la stabilité dans la région. Depuis le passage à la deuxième étape de la phase dissuasive en mars 2011, le peloton ISR (Intelligence, surveillance and reconnaissance) luxembourgeois était directement subordonné au quartier-général de la KFOR. Le peloton était articulé en deux sections ISR, une équipe de commandement et une équipe de maintenance. Suite à la décision du gouvernement de redéployer les contingents luxembourgeois, la participation luxembourgeoise à la mission KFOR a pris fin en octobre 2017. Au total 52 contingents luxembourgeois ont été déployés au Kosovo d’avril 2000 jusqu’en octobre 2017.