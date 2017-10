X

Ingenieuren setzen d'Mobilitéit vu Muer an de Mëttelpunkt. (14.10.2017) 160 Ingenieuren aus dem Saarland, Loutrengen a Lëtzebuerg hunn Haut op Invitatioun vun der Associatioun da Vinci dem Mobilitéits-Konzept op den Zant gefillt.

D'Standseelbunn, déi vum 10. Dezember u bis zu 1.200 Leit bannent 10 Minutten tëscht der neier Gare Pafendall an dem Kierchbierg transportéiere soll. An den Tram. Dee lues a lues bis 2021, zur Wiebelseil vun der Mobilitéit an der Stad Lëtzebuerg soll ginn. Um Samschdeg kruten d'Gäscht aus Saar-Lor-Lux och en intressanten Abléck hannert d'Kulissen: d'Haapt-Zentral vun där aus den Trams-Reseau an Zukunft geleet gëtt oder ënnen of bei der rouder Bréck, dem Maschinne-Raum vun der neier Standseelbunn.Eleng wat den Tram ubelaangt, ginn den Ament eng 559 Milliounen Euro a 16,4 Kilometer Stréck Investéiert. Derbäi kommen dann nach emol iwwer 3 Milliarden Euro, déi bannent engem Joerzéngt an de Schinneverkéier, a Park and Ride an nei Infrastrukturen investéiert ginn.