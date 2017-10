De Jeannot Fürpass vun der CSV soll Buergermeeschter ginn. De Jean Kihn vun der DP soll Schäffe ginn, da soll et ee Splitting ginn tëscht dem Nancy ARENDT ép. KEMP (2018 – 2020) an dem Serge GASPAR (2021 – 2023).Hei dat offiziellt Schreiwes:Au cours de la semaine suivant les élections communales, les responsables des partis CSV et DP se sont réunis à plusieurs reprises pour négocier le programme de coalition devant déterminer les travaux du Conseil Communal élu pour la période 2018-2023. Les discussions ont été menées dans un esprit de confiance et de respect réciproques ainsi que dans une atmosphère constructive et loyale.L’avancement des travaux a abouti à la finalisation d’un accord de coalition qui devra être soumis pour approbation aux organes compétents des deux partis. Le groupe de négociation soumettra pour approbation aux organes de leurs partis la répartition suivante des postes de bourgmestre et échevins :Bourgmestre Jeannot FÜRPASS, premier élu sur la liste CSVEchevin Jean KIHN, premier élu sur la liste DPLe second poste d’Echevin sera réparti entre Nancy ARENDT ép. KEMP (2018 – 2020) etSerge GASPAR (2021 – 2023) élus au deuxième rang de la liste de leur parti respectif.Mondercange, le 14 octobre 2017CSV – MONDERCANGE DP – MONDERCANGE