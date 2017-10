Virun engem Café vis-à-vis vum Policebüro zu Miersch an der Arelerstrooss koum et an der Nuecht op e Sonndeg zu enger Kläpperei.

Bei der Ausernanersetzung war ee Mann, dee geblutt huet, zu Buedem gaangen an ass leie bliwwen, ouni sech ze beweegen. Ma nëmme kuerz dono war hien nees op de Féiss an ass zesumme mam Mann, deen hien z'erschloen huet, fortgelaf. Dat, well si net vun de Beamte vun der Police wollte kontrolléiert ginn.Ma den Agresseur konnt kuerz drop vun der Police gepëtzt ginn an déi ganz Saach opklären. De Mann gouf protokolléiert.Da mellt d'Police nach, dat tëscht dem 9. an 10. Oktober an der Rue Marie et Pierre Curie an dere groe Citroën Crosser mat der Plackennummer RC 4187 geklaut gouf.