Grouss Alkoholkontrolle goufen et dëse Weekend op eise Stroossen. Am Ganze goufen 628 Chaufferen uechtert d'Land kontrolléiert.

Op Uerder vum Parquet huet d'Police an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg tëscht 2 an 3.30 Auer um Briddel, zu Mamer an op der A6 Direktioun Arel, op der Héicht vu Stengefort Alkoholkontrollen duerchgefouert. 203 Chauffeure goufen ugehalen. A 15 Fäll war den Test positiv a 4 Automobilisten hu mussen hire Permis op der Plaz ofginn.E Sonndeg de tëscht 4.30 an 7.30 Auer goufen och zu Leideleng an op der A4 Direktioun Esch, op der Héicht vu Steebrécken, Alkoholkontrolle gemaach. Hei goufen net manner wéi 425 Automobilisten kontrolléiert. 39 Chauffeuren haten ze vill gedronk. 11 Führerschäiner goufen op der Plaz vun de Beamten agezunn.

Contrôles d'imprégnation alcoolique sur réquisition du Procureur d'Etat

Le dimanche 15.10.2017 de 02:00 heures à 03:30 heures, la Police a procédé à Bridel, Mamer et Steinfort sur l'A6 Direction Arlon, à des contrôles d’imprégnation alcoolique sur réquisition du Procureur d’Etat, tel que prévu par l’article 12, paragraphe 3, alinéa 8, de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

203 automobilistes ont été soumis à l’examen sommaire de l’haleine, même en absence de tout indice grave.

Dans 15 cas, l’examen s’est relevé positif et 15 procès-verbaux respectivement avertissement taxé ont été dressés.

4 permis de conduire ont été retirés sur place.

Le dimanche 15.10.2017 de 04:30 heures à 07:30 heures, la Police a procédé à Leudelange ainsi qu'à Pontpierre sur l'A4 Direction Esch/Alzette, à des contrôles d’imprégnation alcoolique sur réquisition du Procureur d’Etat, tel que prévu par l’article 12, paragraphe 3, alinéa 8, de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.