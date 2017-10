Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Domingos Oliveira/RTL

D'Autobunn A3 ass gespaart, et geet also guer net laanscht. Stau bis d'Beetebuerger Kräiz.



Onbedéngt evitéieren a spéitstens Beetebuerg/Léiweng erausfueren. Eng Alternativ ass, d'A13 ze huelen a Richtung Péiteng an dann op d'Escher A4 fir Richtung Stad.





Den ACL erënnert drun ....

Wann Dir am Stau stitt, loosst w.e.g eng permanent Rettungsgaass an der Mëtt vun der Strooss fräi, fir dass d’Rettungsgefierer séier un hiert Ziel kënne kommen.