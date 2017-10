Et ass kee Secret an d'Wourecht bleift: Lounen a Wunne sinn deier zu Lëtzebuerg. An der Moyenne bezilt e Locataire fir en eelert Appartement eng 1'400 Euro, fir en Haus sinn dat an der Moyenne eng 2'600 Euro de Mount. Iwwert e Joer gekuckt ass dat eng Hausse vu 5% vun dëse Loyeren. Dës Präisser publizéiert "atHome" um Méindeg, mat nach aneren Detailer iwwert den Immobiliëmaart am Land.





Immobiliepräisser - E Reportage vum Roy Grotz



Datt d'Loyeren eropgaange sinn, läit absënns drun, datt d'Präisser op de Meter-Carré an der Stad an zu Esch geklomme sinn. An dëse Stied konzentréiert sech nämlech d'Halschent vun allen Offeren, déi an der Locatioun sinn. Déi gréisst Augmentatioune ginn et iwwerdeem fir d'Appartementer mat engem, respektiv mat 3 Zëmmeren... do goungen d'Präisser esouguer ëm bis zu 9% an d'Luucht.

Zu Lëtzebuerg gëtt atHome no, awer nach ëmmer am Léifste kaf an net gelount: 71% vun alle Recherchen op deem Site gi gemaach fir fix ze kafen, also a Steng z'investéieren. Dat huet säi Präis: an der Moyenne kascht en Appartement an der Vente eng 426.000 Euro, fir en Haus sinn eng ronn 705.000 Euro z'iwwerweisen.

Dës Zomme variéieren natierlech extrem staark, jee no der Laach, a kënne sech z.B. tëscht dem Zentrum vum Land an dem Éislek bis zu verduebelen.

Ugangs hu mer vun den eeleren Appartementer geschwat, déi also schonn e puer Joer um Bockel un, an déi nach ëmmer hire Präis a Valeur hunn. Dat ass natierlech bei den nei-gebauten Appartementer op kee Fall anescht.



Wien en neit Appartement wëll kafen, soll sech dëse Chiffer am Kapp behalen, éier en d'Demarchen op der Bank mécht:

eng ronn 526.000 Euro sollt een am Budget virgesinn, wann ee sech eng nei Wunneng an engem Appartementshaus wëll leeschten. Dat sinn 6% méi iwwert ee Joer gekuckt.

D'Annonceure vun atHome notéieren, datt déi meescht Offeren am Zentrum an dem Minett sinn, dat awer virum Éislek, wou déi meescht nei Appartementer op hir Proprietäre waarden.



PDF: Pressecommuniqué vun atHome