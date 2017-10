E Sonndeg am spéide Moien huet sech eng Fra um Dikrecher Policebüro presentéiert, fir eng Plainte géint hire Mann ze maachen.

Ze déif an d'Glas gekuckt

De Mann hat si an der Nuecht op e Sonndeg am Schlof iwwerrascht, andeems hie senger Fra e Messer un den Hals gehal huet an hir mam Doud gedreet huet. D'Police huet sech op de Wee op Ettelbréck gemaach. Den alkoholiséierte Mann gouf vun doheem mat op de Policebüro geholl.

Et war net déi éischte Kéier, dass hie wéinst Gewalt am Stot opfälleg gi war. Schonn 2012 gouf en no enger Plainte aus dem Haus verwisen.



Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl. Hie kënnt virun den Untersuchungsriichter.