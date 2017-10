De Statec baséiert seng Recherchen op 4 Punkten: d'Akommes, d'Aarbecht, d'Sproochen an d'Gesondheet. Tendenziell ginn d'Ongläichheeten an der Lëtzebuerger Gesellschaft erop, op d'mannst wat de Volet Akommes ugeet.

2016 louch d'Mëttelakommes tëschent 984 Euro a 7.891 Euro de Mount, den héchsten Akommes. Déi ënnescht 10% hunn 3% vun alle Revenuen, déi iewescht 10% hu 24% vun der Gesamtmass vum Akommes. D'Halschent vun de Leit hu bësse méi ewéi 70% vun de Revenuen zur Dispositioun.



Eng Persoun vun 10 war an enger "Situation de pauvreté“. 6% dovun haten 2013 dee Risiko net a sinn 2016 dra geroden. 28% vun de Leit, déi 2013 an enger Risiko-Situatioun waren, sinn 2016 do erauskomm. 30% vun de gefrote Leit sinn tëschent 2013 an 2016 an eng Aarmutsituatioun geroden.

Der europäescher Definitioun no, sinn déi Persounen aarm, déi manner wéi 60% vum Revenu médian zur Verfügung hunn. 2015 war den Aarmutsrisiko an dee vu sozialer Ausgrenzung bei 19,7%, d'EU-Moyenne bei 23,4%.

Och wann de Chômage déi lescht Joren zeréckgaangen ass an 2016 op 6,3% läit, betrëfft en am meeschten d'Auslänner, déi net aus der EU kommen an d'Leit, déi am mannste erzu sinn.

D'Sproochen droen och zur sozialer Kohäsioun bäi. Zwee Drëttel vun den Salariéen kënnen 4 Sprooche schwätzen. Auslännerkanner, 5.

D'Gesondheet ass och e wichtege Facteur vu sozialer Kohäsioun. Männer liewen zu 80% vun hirem Liewen gesond, d'Fraen nëmmen zu 72%. Den Undeel u Leit, déi gesond liewen, klëmmt mam Revenu a mam Erzéiungsniveau.

Aarmut ass responsabel fir eng schlecht Gesondheet a fir Obesitéit, eng schlecht Gesondheet ass responsabel fir den Aarmutsrisiko. Sinn d'Leit méi räich a méi erzunn, sinn se méi dënn, méi sportlech a fëmme manner.