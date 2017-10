No de Gemengewahlen an nodeems d'DP zu Hesper net méi an der Majoritéit vertrueden ass, huet de laangjärege Schäffen Ali Thull annoncéiert, säi Mandat am neie Gemengerot net unzehuelen.

Den Ali Thull war zanter 1990 am Gemengerot an zanter 2000 am Schäfferot - dat ëmmer an der Majoritéit.

"Mat dësem Schrëtt erméiglechen ech no bal 3 Joerzéngte Gemengepolitik - an dat ëmmer an der Majoritéit - menge Kollegen aus der DP Fraktioun en Neiufank an der Oppositioun. Ech wënschen hinnen alles Guddes op deem Wee duerch d'Oppositioun a bleiwe selbstverständlech mat menger Erfarung eisem DP Comité zu Hesper erhalen."