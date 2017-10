Le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, et le directeur du Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE), Gilles Feith, ont présenté ce lundi 16 octobre 2017 les nouveaux services en ligne de l’assurance maladie disponibles sur le portail MyGuichet.lu. Ces nouvelles fonctionnalités s’inscrivent dans la démarche d’amélioration des services aux assurés, ainsi que de simplification et de facilité d’accès aux services administratifs par les citoyens.



Dorénavant l’assuré peut demander des services relatifs à l’assurance maladie via le portail en ligne des démarches administratives de l’État luxembourgeois «Guichet.lu».



Concrètement, il peut: demander une version en ligne de son détail du remboursement de ses frais de maladie-maternité;

consulter des données personnelles; ou faire les démarches suivantes: demander un certificat provisoire de remplacement de sa carte européenne de sécurité sociale;

demander une attestation de droit aux prestations rendues nécessaires lors d’un séjour temporaire au Cabo Verde, au Québec, en Bosnie et Herzégovine, en Tunisie ou en Turquie;

demander un certificat de coassurance;

changer ses coordonnées bancaires. À cette mise en ligne participe également la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (CMFEC). Celle de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics (CMFEP) et de l’Entraide médicale des CFL (EMCFL) aura lieu graduellement.



Cette étroite collaboration constitue un projet phare de la digitalisation de l’administration luxembourgeoise et s’inscrit dans le cadre du programme «Einfach Lëtzebuerg», qui est une initiative lancée par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch.



Avantages



Les avantages sont nombreux. Pour l’assuré cela signifie qu’il peut faire ses démarches de partout dans le monde 24h/24 et 7j/7. Ses données sont sécurisées, ses démarches sont traitées de manière rapide et la réception des documents se fait dans son espace privé sécurisé. Le stockage des documents électroniques transmis se faisant facilement, l’assuré n’a plus besoin de la version papier de sa caisse, car le document peut être consulté et imprimé de partout et à tout moment.



Aspects sécurité



L’authentification à l’aide d’un produit LuxTrust ou d’une carte d’identité électronique (eID) garantit un niveau élevé de sécurité lors de la connexion à l’espace personnel sécurisé MyGuichet.lu. Elle permet à la caisse d’identifier clairement l’assuré.



Cette authentification est indispensable pour recevoir le détail du remboursement dans l’espace MyGuichet.lu. Pour cela, il suffit d’activer le eDelivery. Ensuite une notification par email informe du dépôt du détail du remboursement dans l’espace sécurisé MyGuichet.lu où il peut alors être consulté sous le format PDF.



L’authentification permet également d’utiliser les données de la caisse de maladie pour le pré-remplissage des démarches et de consulter des données personnelles auprès de sa caisse de maladie.



La mise en ligne de ces services s’inscrit dans la volonté de moderniser les services d’information et de simplifier les relations entre les assurés et leur caisse. Elle est le fruit d’une collaboration entre la CNS, les caisses de maladie du secteur public, le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) et le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE). D’autres démarches seront ajoutées au portail MyGuichet.lu au fur et à mesure.



Le portail Guichet.lu est l’interlocuteur privilégié des citoyens et entreprises dans le cadre de leurs démarches quotidiennes et administratives.