© CI-Hesper

D'Aarbechter hate grad un enger Bëtongsdall geschafft, wéi de Coffrage dovun an e Koup gefall ass.2 Aarbechter sinn eng 8 Meter erofgefall, notéieren d'Pompjeeë vun Hesper. Si goufe vun der Ambulanz vun der Stad Lëtzebuerg an d'Klinick gefouert.D'Pompjeeë vun Hesper hunn d'Onglécksplaz ofgeséchert.Ausserdeem gouf d'Hondsstaffel ugefuerdert, fir sécherzestellen, datt keen Aarbechter vum Aarbechtsgeschir begruewe gouf.D'Police an d'Inspection du travail et des mines waren och op der Plaz.