Deen neien an ale Buergermeeschter: de Fënneftgewielten Arnold Rippinger.

Den Éischtgewielten Dan (Daniel) Hoffmann: keng Plaz am Schäfferot.

Um Méindeg den Owend sinn d'Wierfel dann och an der Gemeng Lenneng gefall, an enger Majorzgemeng ... déi iergendwéi awer och schonn e bëssen nom Proporzsystem funktionéiert:Well d'Equipe vum ale Buergermeeschter Arnold Rippinger 6 Kandidaten an de Gemengerot gewielt krut, huet déi do déi absolut Majoritéit ... a kann decidéieren. Zu Lenneng gëtt et nämlech just 9 Mandater, fir "Oppositioun" ze maache bleiwen der also just dräi.Net zu der Equipe vum Buergermeeschter mat 9 Kandidaten hu 5 aner Kandidate gehéiert, vun deenen der 3 gewielt goufen: Den Dan Hoffmann krut déi meeschte Stëmmen a gouf Éischtgewielten, den Daniel Gillen gouf Zweetgewielten an de Robert Back gouf Véiertgewielten."Dat war e super Resultat", esou den Dan Hoffmann, dee sech ausgerechent hat, am Schäfferot mat engem oder esouguer zwee Poste vertrueden ze sinn, ëmmerhin hätt ee mat de Plazen 1, 2 a 4 e ganz gudde Score gemaach. Hie verweist op de Wielerwëllen, deen an der Lescht jo vill thematiséiert gi wier, a fënnt deen zu Lenneng net richteg respektéiert.Wéi e Méindeg iwwert d'Zesummesetzung vum Schäfferot ofgestëmmt gi wier, wier et wéi am Tennis ausgaangen: 6:3, 6:3, 6:3 an dat Ganzt hätt just 5 Minutte gedauert.Mam Resultat: Buergermeeschter gëtt de Fënneftgewielten Arnold Rippinger, 1. Schäffe gëtt de Sechstgewielte Joël Wagener an 2. Schäffen de Siwentgewielte Marc Thill.D'Leit op de Plazen 1, 2 a 4 koumen net zum Zuch, well d'Majoritéit géint si war.