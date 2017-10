Neit Déiereschutz-Gesetz nach fir dest Joër? (16.10.2017) Dat neit Gesetz soll dozou féieren dass d'Fäll vun Déierequälerei erof ginn.

Déi méi streng gesetzlech Sanktioune via Geldstrof vu bis zu 200.000 Euro respektiv bis zu 3 Joer Prisong misste séier a Kraaft trieden, fuerderen iwwerdeems d'Déiereschützer hei am Land. Et erhofft ee sech, datt duerch déi méi streng Strofen d'Fäll vun Déierequälerei erofginn.Och d'Politiker si sech eens, datt Déierequäler méi musse gestrooft ginn. Am Gesetz mussen nach Adaptatioune gemaach, well verschidde Fäll net virgesi sinn, esou kéint een dem aktuelle Gesetz no och keng Mausfal méi opriichten.E weidere Volet am Gesetz ass d'Fuerschung, wou ee sech och méi kloer Regelunge wëll ginn, wat Déireversich ugeet. Esou Adaptatioune brauchen dann och Zäit, ma de Minister ass optimistesch, datt d'Gesetz an den nächste Méint a Kraaft wäert trieden.