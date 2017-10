Am November 2015 hat de Schäfferot vun der Haaptstad eng disziplinaresch Prozedur géint déi 6 opgemaach an am Dezember den zoustännege Regierungskommissär gefrot, fir eng Instruktioun unzefänken.

An dat well d'Männer, déi tëscht Abrëll 2000 an Dezember 2008 als Handwierker, respektiv techneschen Expeditionnaire agestallt goufen, vum Parquet beschëllegt gi waren an enger Affär vu Klaue vu ronn 750m Kofferkabel; dozou war et tëscht Januar 2009 a Juni 2010 um Site vum Elektricitéitsservice vun der Stater Gemeng komm. De geklautene Kabel hat e Wäert vu bal 8.700 €. De Parquet hat awer decidéiert, fir d'Affär ze klasséieren, wann déi 6 zesumme 6.100 € bezuele géifen - eenzel gekuckt waren dat tëscht 600 an 2.000 € -, wat dann och geschitt war.

Am Abrëll zejoert hat de Commissaire de gouvernement seng Instruktioun ofgeschloss a festgehalen, den Dossier un de Conseil de discipline vun de Gemengebeamte weiderzeginn. Deen hat dunn am Juli d'disziplinaresch Aktioun als verjäert ugesinn, wougéint d'Stater Gemeng am Oktober Recours ageluecht hat. Virum Tribunal administratif hat d'Stater Gemeng drop plädéiert, dass een eréischt no 10 Joer vu Verjärung schwätze kéint; d'Bezuele vun den am Ganze 6.100 € wär och als Aveu unzegesinn. Dogéint waren d'Faite fir d'Affekote vun de Gemengebeamte séier wuel verjäert, an zwar no 3 Joer.

An hirem Uerteel halen d'Riichtere fest, dass d'Faiten am Mee 2010 denoncéiert goufen; de Mount drop war et zum leschte Vol komm. D'Stater Gemeng léich falsch, wa si soe géif, dass d'Verjärung net dee Moment ugelaf wär; dofir wär d'Enn vun där Verjärungsfrist op spéitstens Juni 2013 festzeleeën. Et wär och net richteg ze mengen, dass d'Bezuele vun den am Ganze 6.100 € en Aveu duerstelle géif; déi Zomm wär villméi d'Konterpartie fir d'Klasséiere vun der Affär duerch de Parquet. Dofir wär et richteg, sou d'Verwaltungsriichteren, dass de Conseil de discipline vun de Gemengebeamten zur Konklusioun vun der Verjärung koum. De Recours vun der Stater Gemeng wär dowéinst zréckzeweisen, genee sou wéi d'Demande vu 4 vun de 6 Beamten no enger Indemnité de procédure vun am Ganzen 13.500 €!