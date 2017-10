© Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg

D'Zukunft vu Lëtzebuerg an d'Pensiounskeese waren zwee Sujeten e Samschden op der Journée parlementaire vun der ADR. Wat d'Zukunft vum Land ugeet, gesäit d'alternativ demokratesch Reformpartei d'Konsequenze vum stramme Wuesstem an d'Problemer, déi doduerch entstinn, z.B. beim Wunnen, bei der Mobilitéit an den Infrastrukturen. D'Partei ass fir e qualitative Wuesstem, sot de Gast Gibéryen um Dënschdeg de Moien, an doriwwer misst d'Politik diskutéieren.



Déi Gréng hätte 4 Joer laang d'Land zoubetonéiert wéi nach ni virdrun e Bauteminister dat gemaach hätt, an elo puer Méint virun de Wahlen, wéilte si op eemol mat de Leit driwwer schwätzen, wéi een dee Wuesstem do kéint an de Grëff kréien. De Robert Goebbels hätt deemools souguer vum Mouveco de gëllene Bagger kritt, haut géif een näischt méi vum Mouveco héieren, sou nach de Gast Gibéryen.

De Gast Gibéryen



A punkto Pensiounskeese géife 4% Wuesstem en Zouwuess vun 12.000 Residenten d'Joer bedeiten, soudass den Drock op de Wunnengsmaart héich bleiwe géif. Et kéint awer net sinn, dass d'Pensiounskeess vum Privatsecteur dee Problem léise sollt, sou de Gast Gibéryen. Wann et eis sou gutt géif goen, wéi de Finanzminister Pierre Gramegna et seet, da kéint de Staat jo doran investéieren, huet den ADR-Deputéierte gemengt.