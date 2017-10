Fënnef Zeien hunn der Police gemellt, dass e Mann beim Déifferdenger Park een Hond mam Hals geholl an zerschloen huet. De Mann soll, den Zeien no, alkoholiséiert gewiescht sinn. Wéi si en ugeschwat hunn, ass e fortgaangen an huet den Hond stoe gelooss.D'Déier ass op de Policebüro bruecht ginn, wou d'Beamten no sengem Besëtzer gesicht hunn. Deen huet sech dunn och gemellt, nodeems eng Déiereschutzorganisatioun sech ageschalt huet, an ass d'Déier siche komm. Well de Besëtzer aggressiv ginn ass a kloer alkoholiséiert war, gouf eng Plainte géint e gemaach an den Hond koum an d'Déierenasyl.