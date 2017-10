Fir de Problem mat der Luucht unzegoen, hunn d'Polizisten als éischt emol d'Placke vum Gefier kontrolléiert. Dobäi koum eraus, datt den Auto geklaut wier. Direkt gouf d'Poursuite vum Gefier opgeholl an aner Unitéiten ugefrot. Wéi de Mann du an d'Garage vun engem Haus zu Suessem gefuer ass an an d'Haus goe wollt, gouf hie kontrolléiert. Bei der Iwwerpréiwung vun de Pabeiere koum eraus, datt am ganze Land nom Mann gesicht gouf.Den Auto war an der Belsch als geklaut gemellt ginn, well d'Belsch Police d'Gefier am September immobiliséiert hat, ma de Mann säin Auto dono mat Zweetschlëssel einfach matgeholl hat, ouni d'Erlaabnis dofir kritt ze hunn. De Mann gouf du vun der Belscher Police kontaktéiert, huet awer net op hir Opfuerderunge reagéiert. Dowéinst gouf d'Gefier dunn als geklaut gemellt.De Parquet gouf informéiert an huet den Auto saiséiere gelooss. Well de Mann och déi ausgesate Kautioun net bezuele konnt, gouf hie vun de Beamten op Schraasseg bruecht.De mellt d'Police nach, datt een am Garer-Quartier an dere Mann an Arrest bruecht huet. De Mann, deen ze déif an d'Glas gekuckt hat, hat d'Beamte vun der Police beleidegt, wéi déi probéiert hunn, hir Aarbecht ze maachen. Wéi de Mann dunn och nach, nodeem d'Beamten him e puer Mol gesot hunn, hie soll ophalen, d'Polizisten ugejaut an op den Auto gespaut huet, gouf hie mat an den Arrest geholl, wou hie säi Rausch ausschlofe konnt.