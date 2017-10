Zu Schëffleng gi sech CSV an déi Gréng nach bis no der Allerhellegevakanz, fir sech op e Koalitiounsaccord festzeleeën.

Um Méindeg den Owend souzen déi zwou Parteien fir eng éischt Verhandlungsronn zesummen.



Dës Woch sinn nach zwou weiderer geplangt an dem CSV-Sektiounspresident Pierrot Feiereisen no steet näischt engem Accord tëscht deenen zwou Parteien fir e schwaarz-grénge Schäfferot ze Schëffleng am Wee.

Näischt méi am Wee dierft och engem CSV-Buergermeeschter Paul Weimerskirch stoen. Wéi eis den LSAP-Spëtzekandidat Carlo Feiereisen am RTL-Interview nämlech sot, verzicht hien net zu Gonschte vu sengem Brudder, mä hëlt hien als Éischtgewielten säi Mandat am neie Gemengerot un. Hien hätt dat och esou mat senger Fraktioun geschwat. D'Decisioun wier awer net op Drock vun der LSAP enstan, sou de Carlo Feiereisen. Et wier méi Drock vun anere Säite komm, fir op d'Mandat ze verzichten.

D'LSAP hat bei de leschte Gemengewahlen däitlech verluer, ass awer nach ëmmer déi stäerkste Partei zu Schëffleng. De Carlo Feiereisen hat als Spëtzekandidat déi meeschte Stëmme vun alle Kandidate kritt, der 100 méi wéi säi Brudder Pierrot, deen un der Spëtzt vun der CSV-Lëscht stoung.

Esou gouf zu Schëffleng gewielt.