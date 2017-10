Zu all Kéiers 1.000 € Geldstrof goufen 2 Männer veruerteelt, déi am Mäerz um Findel mat iwwer 31.000€ gepëtzt gi waren, déi si net deklaréiert haten.

20.000 wären d'Limite gewiescht. Déi zwee wollte mam Fliger an d'Tierkei, spréch an en net-EU-Land, soudass déi Suen ze deklaréiere waren. D'Männer haten dat awer net gemaach an domat géint en EU-Reglement an e Lëtzebuerger Gesetz verstouss.