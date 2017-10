D'Kreditkaart ass enger Patientin aus hirem Zëmmer am CHL um Kierchbierg geklaut ginn. Dee selwechten Dag ass se an enger Tankstell zu Luerenzweiler vun engem Mann benotzt ginn. En huet versicht, domadder Wueren ze bezuelen. De Mann ass duerno an engem groen oder wäissen Volkswagen, méiglecherweis e Polo, fortgefuer.E bëssi méi spéit dee selwechten Dag huet zu Walfer eng Fra mat der selwechter Kreditkaart a puer Mol Suen opgehuewen.Well d'Police d'Identitéit vun der Koppel net konnt feststellen, sicht d'Police no Zeien. Si solle sech um 4997-4500 mëllen.