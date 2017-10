Extrait Claude Cardoso



Zënter 2 Joer gëtt et an deen Sënn eng Collaboratioun tëscht der Chambre des Salariés, der ADEM an dem „Luxembourg Lifelong Learning Center“. D'Zil ass et, fir den demandeurs d'emplois e gratis Accès zu Formatiounen z'erméiglechen.Well déi Kooperatioun gutt leeft, gouf elo decidéiert, fir se auszebauen. Nei derbäi komme vun Enn des Joers un 3 Formatiounen am IT-Beräich. Ënnert anerem kann een den ECDL maachen, den europäesche Computer-Führerschäin. Da gi Formatiounen am Domän CISCO ugebueden, do geet et ëm d'Konfiguratioun an ëm d'Gestioun vun informatesche Reseauen.En drëtten Outil ass den "Adaptive Learning Tool", erkläert de Claude Cardoso vun der CSL.

Et ass en innovative Produit, deen et esou nach net um Maart gouf. All Participant kritt eng Evaluatioun vu senge Kompetenzen am Beräich vun der Informatik, Internet-Sécherheet oder Online, dat heescht, et kritt ee genau gesot, wat ee kann oder wat een net kann. Am Test schafft ee wéi am Alldag op der Aarbecht an dofir kann een am Rapport direkt gesinn, wat ee kann a wat een net kann, esou de Claude Cardoso.